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Алименты в Турции в 2025 году: что изменилось и как защитить свои интересы при разводе

Алименты в Турции в 2025 году: что изменилось и как защитить свои интересы при разводе

Решение расторгнуть брак редко дается легко. Когда я сталкиваюсь с клиентами на консультациях, особенно с иностранцами, проживающими в Турции, эмоциональная сторона процесса почти всегда переплетается с глубочайшей финансовой тревогой.

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