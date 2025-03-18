Алаудинов: почти вся Курская область освобождена

В интервью для ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о значительных успехах российских войск в Курской области.
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