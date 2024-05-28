Самый древний стартап: первая компания в Анатолии основана 4000 лет назад

Потрясающее открытие в Кюльтепе пролило свет на древние истоки коммерции в Анатолии. 4000-летняя клинописная табличка сообщает, что первая в регионе компания была основана группой из двенадцати партнеров с начальным капиталом в 15 килограммов золота.