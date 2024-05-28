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Этот таинственный мир

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Свежие комментарии

  • Mike х
    А был ли там человек???🤣😂🤣😂🤣😂🤣Почему так трудно...
  • ВАРЯГ РУС
    Плоская Земля

Самый древний стартап: первая компания в Анатолии основана 4000 лет назад

Потрясающее открытие в Кюльтепе пролило свет на древние истоки коммерции в Анатолии. 4000-летняя клинописная табличка сообщает, что первая в регионе компания была основана группой из двенадцати партнеров с начальным капиталом в 15 килограммов золота.

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