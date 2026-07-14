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Россиян предупредили об увеличении сроков ожидания машин из-за рубежа

Россиян предупредили об увеличении сроков ожидания машин из-за рубежа

Россиян предупредили об увеличении сроков ожидания машин из-за рубежа. Временные сложности с доставкой иномарок в Россию носят краткосрочный характер, заявил «Российской газете» коммерческий директор группы компаний «Интерлизинг» Антон Гуреев.

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