Взрывы в Анапе, пострадавшие под Воронежем: что известно об атаке БПЛА

Системы ПВО уничтожили за ночь 85 дронов, сообщило Минобороны России. 31 из них был сбит над Черным морем, по 16 — над Воронежской областью и Кубанью, 14 — над Азовским морем, четыре — над Белгородской областью, два — над Тамбовской и по одному над Крымом и Курской областью.