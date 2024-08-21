Россия «закручивает гайки», страна перестанет быть раем для миллионов мигрантов Юлия СоколоваПолитическая ситуация в России вступает в новую фазу, в ходе которой могут появиться рабочие решения по урегулированию кризиса с мигрантами.
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