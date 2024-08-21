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Россия «закручивает гайки», страна перестанет быть раем для миллионов мигрантов

Россия «закручивает гайки», страна перестанет быть раем для миллионов мигрантов

Россия «закручивает гайки», страна перестанет быть раем для миллионов мигрантов Юлия СоколоваПолитическая ситуация в России вступает в новую фазу, в ходе которой могут появиться рабочие решения по урегулированию кризиса с мигрантами.

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