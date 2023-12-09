Владимир Путин присвоил звание Героя России военнослужащему из Свердловской области

На специальную военную операцию боец ушел добровольно в августе 2023 года.Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России младшему сержанту Дмитрию Еремину, проживающему в поселке Малышева Свердловской области.
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