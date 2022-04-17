Ничушкин против «Каролины»: 2 передачи, 4 броска, 4 хита и «+3» за 20:03. У него 46 очков в 56 матчах

Валерий Ничушкин сыграл больше 20 минут в матче с «Каролиной» и сделал 2 передачи. Российский нападающий «Колорадо» дважды ассистировал партнерам и помог команде обыграть «Харрикейнс» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Симеоне иронично поаплодировал игрокам «Ман Сити» за затяжку времени. Он вышел на поле и получил карточку
- ФИА расследует «неприемлемое поведение» российского картингиста, который показал нацистское приветствие
Свежие комментарии