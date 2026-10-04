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Царьград

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Армения в ООН: 19 пленных мешают миру с Баку

Армения в ООН: 19 пленных мешают миру с Баку

Постоянный представитель Армении при ООН Паруйр Ованнисян назвал удерживаемых в Азербайджане 19 армян одним из нерешенных гуманитарных вопросов, который препятствует установлению мира в регионе, и связал их освобождение с укреплением взаимного доверия.

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