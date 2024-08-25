Полный гид по легендарным сталинским высоткам

Как появились «семь сестер» и почему не построили восьмую? Чем они отличаются друг от друга? И на что пошла советская власть, чтобы сделать этот грандиозный проект реальностью? Кто это придумал? После Великой Отечественной войны Иосиф Сталин задумал один из крупнейших архитектурных проектов своего времени с возведением первых в СССР небоскребов.
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