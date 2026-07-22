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Выросла выше мамы и почти забыла русский язык: как живет 14-летняя дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова

Выросла выше мамы и почти забыла русский язык: как живет 14-летняя дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова

Младшей дочери Кристины Орбакайте, Клавдии Земцовой, исполнилось 14 лет. Девочка, которую многие помнят по детским снимкам, заметно повзрослела и изменилась: она обогнала по росту свою известную маму и окончила среднюю школу в Майами.

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