Daniil Medvedev DQ'd from China Open for hitting fan's face with tennis ball

Daniil Medvedev swatted a tennis ball into the stands and into a fan's face, prompting his disqualification from the China Open on Monday in Beijing.
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