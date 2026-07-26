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Царьград

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Ураганы, смерчи? Настоящие катаклизмы Россию ждут впереди

Ураганы, смерчи? Настоящие катаклизмы Россию ждут впереди

Ураганы, смерчи? Настоящие катаклизмы Россию ждут впереди. Климатолог Алексей Карнаухов из Пущинского научного центра биологических исследований РАН предупредил: экстремальные погодные явления, которые сейчас кажутся пугающими, - лишь предвестники куда более серьёзных климатических потрясений.

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