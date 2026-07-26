Ураганы, смерчи? Настоящие катаклизмы Россию ждут впереди. Климатолог Алексей Карнаухов из Пущинского научного центра биологических исследований РАН предупредил: экстремальные погодные явления, которые сейчас кажутся пугающими, - лишь предвестники куда более серьёзных климатических потрясений.