Жителей Жуковского пригласили на муниципальный форум «Управдом»

В Жуковском 22 октября состоится форум «Управдом», на котором жители смогут обсудить вопросы содержания многоквартирных домов и работы коммунальных служб.
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