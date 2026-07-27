Intel отметила 20-летие серии процессоров Core 2 Duo, изменивших рынок

Intel выпустила серию процессоров Core 2 Duo, которая стала значительным этапом в развитии вычислительных технологий и позволила компании вновь занять лидирующие позиции по производительности в своей сфере.
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