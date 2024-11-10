Правила аренды жилья мигрантами хотят ужесточить

Сейчас договор о найме жилья можно заключить максимум на пять лет. Депутаты ЛДПР предлагают сократить этот срок до одного года, когда речь идет о заселении мигрантов, а временное проживание разрешить только на месяц, а не на полгода, как установлено сейчас.