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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» повторила свой лучший старт сезона в Ла Лиге – 8 побед из 8. Больше каталонцев на этом отрезке забивала только «Севилья» в сезоне-1940/41

«Барселона» во второй раз в своей истории выиграла первые восемь матчей сезона Ла Лиги. Сегодня команда Ханса-Дитера Флика разгромила « Хетафе » со счетом 3:0.

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