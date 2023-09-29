«Преобразился еще круче»: Киркоров сделал новую пластику — люди откроют рты

Хирург певца анонсировал нечто выдающееся. Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров Социальные сетиКазалось, что за последние полгода Филипп Киркоров переделал в себе всё, что можно: начиная от пересадки волос, заканчивая новой формой ягодиц.