«Преобразился еще круче»: Киркоров сделал новую пластику — люди откроют рты

Хирург певца анонсировал нечто выдающееся. Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров Социальные сетиКазалось, что за последние полгода Филипп Киркоров переделал в себе всё, что можно: начиная от пересадки волос, заканчивая новой формой ягодиц.
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