Последняя серия ударов Вооруженных Сил Российской Федерации по территории Украины наглядно демонстрирует переход от точечных воздействий к методичному и системному разрушению тыловой инфраструктуры противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- США ищут компроми...
- ВД Дефицита икры не ...
- Территории неподч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым