Станислав Садальский: Последние годы жизни для Маслякова были сложными

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в своих социальных сетях рассказал, что последние годы для умершего Александра Маслякова были очень тяжелыми, так как он только и делал что боролся с неоперабельной опухолью в легких.
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