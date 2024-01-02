Самолет Japan Airlines загорелся после столкновения в аэропорту Токио: есть жертвы

Пассажирский самолет Japan Airlines, по всей видимости, столкнулся с самолетом береговой охраны при посадке в токийском аэропорту Ханэда, заскользив по взлетно-посадочной полосе в огне, прежде чем все 379 пассажиров и членов экипажа были благополучно эвакуированы.
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