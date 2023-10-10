Провал ЦАХАЛ: «Железный купол» сработал плохо, войск на границе не хватило, 300 израильтян погибло

Израильские политики тоже виноваты в устроенной палестинцами резне Константин Ольшанский На фото: израильские офицеры рядом с разрушенным домом во время ракетного обстрела из Газы (Фото: DPA/ Global Look Press) Первый день арабо-израильской войны унес жизни как минимум полутысячи человек.