При удачных условиях на небе можно увидеть до 20 «падающих звёзд» в час В ночь с 21 на 22 октября достигнет максимума метеорный поток Ориониды — ежегодное небесное явление, связанное с кометой Галлея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым