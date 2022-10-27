Народные Новости

852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    Идеология без правды и справедливости невозможна. Так же, как  принудительно, привить, а не декларировать идеологию, ...Гнойник вскрылся:...
  • Леонид Ла Рошель
    Мля, цитатник великих и не очень, идиотов усраины.Украинский депута...
  • Юрий Вершинин
    Скорее это квохчущие петухи, а не орлы.Экс-работник Бело...

Эксперт Назаров подсчитал потери Mercedes-Benz после ухода с российского рынка

Эксперт Назаров подсчитал потери Mercedes-Benz после ухода с российского рынка

Mercedes-Benz потеряет 2 млрд евро после ухода из России, заявил директор департамента продаж компании «Газпромбанк Автолизинг» Рустам Назаров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх