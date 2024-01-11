Детей у нас с Антоном не было очень долго. Одиннадцать лет ожидания и безуспешное хождение по врачам не оставили в моей душе и капли надежды.
Муж заставил меня выбирать между ним и ребенком
Комментарии
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Вера Федорова
По идее, его надо уже сейчас бы лишить отцовства.
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12 час.
Владимир Соколов
это и так не его ребенок)) да еще за которого возможно ему и алименты платить.
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6 час.
Владимир Соколов
мужчинка в плане отцовство поставил на себе крест, поэтому не удивительна его реакция на ее беременность.
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6 час.
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