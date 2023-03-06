«Цветы для автоледи»: в Магаданской области полицейские вручили тюльпаны жительницам поселка Палатка

В рамках праздничной акции «Цветы для автоледи» в поселке Палатка инспекторы ГИБДД ОМВД России по Хасынскому району при поддержке членов Общественного совета при отделении и работников Дома культуры поздравили представительниц прекрасного пола.
В рамках праздничной акции «Цветы для автоледи» в поселке Палатка инспекторы ГИБДД ОМВД России по Хасынскому району при поддержке членов Общественного совета при отделении и работников Дома культуры поздравили представительниц прекрасного пола.
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