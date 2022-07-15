Анатолий Белый прокомментировал отъезд из России: "Скрипя зубами, доиграл в театре, и вырвал его из себя с кровью"

Анатолий Белый прокомментировал новости о своем увольнении из МХТ им. Чехова и отъезде из России. Об этом стало известно на этой неделе.
Популярные статьи
- Джессика Честейн поддержала Флоренс Пью, которую раскритиковали за маленькую грудь: "Мы не принадлежим вам"
- Футболистка Надежда Карпова высказалась о каминг-ауте и спецоперации: "Для меня правительство — это не Россия. Россия — это друзья, дом бабушки"
- Яна Расковалова рассказала о конфликте с Полиной Киценко, муже и слитой переписке Ксении Собчак
Свежие комментарии