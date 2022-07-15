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Анатолий Белый прокомментировал отъезд из России: "Скрипя зубами, доиграл в театре, и вырвал его из себя с кровью"

Анатолий Белый прокомментировал отъезд из России: "Скрипя зубами, доиграл в театре, и вырвал его из себя с кровью"

Анатолий Белый прокомментировал новости о своем увольнении из МХТ им. Чехова и отъезде из России. Об этом стало известно на этой неделе.

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