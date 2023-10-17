15 раз, когда онлайн-знатоки разгадали загадочные предметы

Если вы думаете, что разгадывать загадочные штуки - это не про вас, то спорим, что вы ошибаетесь. Ведь и наши загадки - не какие-то мистические объекты, а просто вещи, которые находят люди, но не понимают их назначение.
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