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Кризис ипотечного кредитования: почему банки пересматривают условия и что делать заёмщикам

Кризис ипотечного кредитования: почему банки пересматривают условия и что делать заёмщикам

Кризис ипотечного кредитования: почему банки пересматривают условия и что делать заёмщикам Ольга ВайленкоВ начале июля текущего года российский рынок ипотечного кредитования оказался на грани кризиса.

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