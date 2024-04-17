Борисов озвучил планы РФ в космосе до 2030 года: главные заявления

К 2030 году в России появится несколько модификаций ракет-носителей «Ангара». Страна будет полностью независима в космической сфере, заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 17 апреля глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.