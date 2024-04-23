Экономисты предложили создать аналог советского Госкомитета по науке и технике

Рабочая группа при правкомиссии по модернизации экономики предложила создать надведомственный орган управления наукой, аналогичный советскому Госкомитету по науке и технике, увеличить финансирование исследований и разработок до 3% ВВП, а также решить проблему «утечки мозгов».