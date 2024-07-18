Лавров заявил о наличии неопровержимых доказательств шпионажа Гершковича

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России есть неопровержимые доказательства шпионской деятельности журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого будут судить в Екатеринбурге.
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