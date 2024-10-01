Дмитрий Рогозин: Если же дрогнем, начнем юлить, изворачиваться, лебезить, — нас ждет погибель

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Комментарии
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ИР
Ирина Рукина
Абсолютно правильная позиция. А современном мире уважают только силу, а не миротворческие сопли.
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12 час.
АС
Андрей Сажин
В свое время Хрущев , на Новой Земле, показал Миру свою &quot; Кузькину Мать &quot;! Ударная волна 3 раза обошла Землю! Не знаю, отрезвила ли это испытание ЯО ястребов США и НАТО, но пришли Хельсинки, и жили 50 лет в Мире! Повторим? 💪
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11 час.

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