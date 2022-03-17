Идут вагоны товаров ежедневного спроса: правительство Приморья

Как заявила в своем интервью председатель правительства региона Вера Щербина, в Приморье не ожидается перебоев с поставками продуктов питания и товаров первой необходимости, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт правительства Приморского края.
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