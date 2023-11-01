Эксперт-международник Данюк рассказал о специфике работы, проекте «Metametrica» и будущем Ямала

Авторитетный эксперт в области международных отношений Никита Данюк — кандидат исторических наук, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член двух созывов Общественной палаты РФ, докторант Военной академии генштаба РФ, а также победитель конкурса «Лидеры России.