В МИД РФ назвали воровством передачу доходов от российских активов Украине

Global Look Press/Lydie Gigerichova/imageBROKER.com Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "банальным воровством" использование Евросоюзом дохода от активов России для помощи Киеву, сообщает РИА Новости.
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