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Царьград

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ЕС предложил санкции для 1 600 русских лиц и компаний

ЕС предложил санкции для 1 600 русских лиц и компаний

Министры ЕС обсудили введение санкций против 1 600 русских лиц и компаний, связанных с военной промышленностью.

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