Что такое мазь Вишневского и нужна ли она на самом деле

СК Светлана Киселева У меня, ещё школьницы, была книга о хирурге Вишневском, его знаменитой мази, кот. очень помогала раненым советским бойцам..Вишневский сам работал в госпиталях и многих бойцов ,,поставил на ноги,,. Жаль, ,,зачитали,, мою книжку, не вернули...😶

Светлана Ефименко раньше и ничего другово и не было а если что и былооно было не доступно! в березе деготь и сок считается самым лечебным!а современные могут вызыватьаллергию и по цене могут "кусаться!"