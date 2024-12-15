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Что такое мазь Вишневского и нужна ли она на самом деле

Что такое мазь Вишневского и нужна ли она на самом деле

Препарат, запах которого ни с чем не перепутать. Что такое мазь Вишневского Препарат изобрёл советский хирург Александр Васильевич Вишневский в 1927 году.

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Комментарии
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СК
Светлана Киселева
У меня, ещё школьницы, была книга о хирурге Вишневском, его знаменитой мази, кот. очень помогала раненым советским бойцам..Вишневский сам работал в госпиталях и многих бойцов ,,поставил на ноги,,. Жаль, ,,зачитали,, мою книжку, не вернули...😶
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8 час.
Светлана Ефименко
раньше и ничего другово и не было а если что и былооно было не доступно! в березе деготь и сок считается самым лечебным!а современные могут вызыватьаллергию и по цене могут &quot;кусаться!&quot;
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7 час.
Silver Kont
Ну а как же, фармкомпаниям надо проталкивать свою продукцию по высокой цене, вот и начинаются завывания по поводу мази Вишневского, которая себя зарекомендовала и стоит недорого... Врачи сейчас тоже стали продажными шкурами, назначают те лекарства, за выписку которых им заплатили фармкомпании....
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3 час.

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