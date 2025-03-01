Спортивные выходные продолжились в спортивном зале ДК "Победа" Здесь проходит сегодня открытое первенство Новоаннинской ДЮСШ по волейболу среди девушек 2009-2011 года.
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Спортивные выходные продолжились в спортивном зале ДК "Победа" Здесь проходит сегодня открытое первенство Новоаннинской ДЮСШ по волейболу среди девушек 2009-2011 года.