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Минем татарларның мантыйгын аңлыйсым килә. Без бу хакта гаиләдә дә бәхәсләшәбез

Минем татарларның мантыйгын аңлыйсым килә. Без бу хакта гаиләдә дә бәхәсләшәбез. Күрәсең, безнең фильмнар кинофестивальләрдә үсеш өчен катнаша, диләр.

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