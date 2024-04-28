Минем татарларның мантыйгын аңлыйсым килә. Без бу хакта гаиләдә дә бәхәсләшәбез. Күрәсең, безнең фильмнар кинофестивальләрдә үсеш өчен катнаша, диләр.
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Минем татарларның мантыйгын аңлыйсым килә. Без бу хакта гаиләдә дә бәхәсләшәбез. Күрәсең, безнең фильмнар кинофестивальләрдә үсеш өчен катнаша, диләр.