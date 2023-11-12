В МИСИС создали огнестойкую сталь для зданий, дающую больше времени на эвакуацию

Ученые Университета МИСИС разработали новую российскую огнестойкую марку стали для объектов промышленного и гражданского назначения: торговых и бизнес-центров, складских помещений, транспортных узлов, многоэтажных гаражей.
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