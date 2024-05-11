Мишустин заявил о необходимости пересмотра числа бюджетных мест в вузах

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Нужно пересмотреть количество бюджетных мест в вузах, на которые идет набор, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рассмотрения в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.
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