В Тель-Авиве протестующие требуют соглашения об обмене заложниками

Семьи израильских заложников в секторе Газа перекрыли часть главной улицы Аялон в столице Израиля Тель-Авиве, требуя заключения соглашения об обмене заложниками с палестинскими группировками, 12 октября сообщает Anadolu.
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