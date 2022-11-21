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Малкин – 2-й после Кросби игрок «Питтсбурга» с 1000+ матчами в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол в матче с «Чикаго» (5:3). Россиянин стал вторым после Сидни Кросби игроком в истории «пингвинов», проведшим не менее 1000 игр в чемпионатах НХЛ.

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