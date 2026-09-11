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Во Львове перезахоронят мать жены главаря ОУН Коновальца

Во Львове перезахоронят мать жены главаря ОУН Коновальца

Во Львове 18 сентября состоится церемония перезахоронения Марии Федак — тёщи главаря Организации украинских националистов (ОУН)* Евгения Коновальца.

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