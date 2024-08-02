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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осинькин о возможной отставке после 3 поражений: «Это домыслы журналистов. Делать выводы по матчам с «Зенитом» и «Ростовом»? Давайте подождем» 

Самарский клуб проиграл все 3 матча на старте сезона, включая Фонбет Кубок России, пропустив в общей сложности 8 голов.

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