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Политик из Словакии указал на давление на Братиславу со стороны Украины

Украинская сторона оказывает давление на Братиславу. Об этом заявил РЕН ТВ политик из Словакии, лидер партии "Единые славяне" Петр Марчек, реагируя на встречу российского лидера Владимира Путина и словацкого премьера Роберта Фицо.

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