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  • Вера артемьева
    этого завонявшего директора снимать нужно а ему орден.забыли скандальчики с утратой экспонатов.в этом царстве сволоче...Путин приехал в П...
  • Eduard
    Некоторые мерзские мамаши прямо навязывют детям менятт пол,еавязывают! Пусть себе мужской член пришьюи сначала!Трамп высказался ...
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VK поддержит ИТ-разработчиков новой инициативой

VK поддержит ИТ-разработчиков новой инициативой

Компания запускает OpenVK для публикации ПО с открытым кодом. VK запустила новую инициативу OpenVK. Она способствует обмену знаний и опытом между профессионалами ИТ-отрасли, пояснил технический директор бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергей Ляджин.

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