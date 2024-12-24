VK поддержит ИТ-разработчиков новой инициативой

Компания запускает OpenVK для публикации ПО с открытым кодом. VK запустила новую инициативу OpenVK. Она способствует обмену знаний и опытом между профессионалами ИТ-отрасли, пояснил технический директор бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергей Ляджин.
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