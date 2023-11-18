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Назван состав разворачиваемой в Литве бронетанковой бригады бундесвера

Назван состав разворачиваемой в Литве бронетанковой бригады бундесвера

В последние дни министр обороны Германии Борис Писториус официально оформил план формирования новой бригады «передового базирования», которую предполагается развернуть в Литве в качестве вклада бундесвера в усиление Североатлантического альянса в Восточной Европе.

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Комментарии
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Александр Терехов
Че, шакалы-немчура, забыли 40-е годы, как вы тоже нагоняли на границу войска? И че потом с вами наши дедули сделали? Опять железом бренчите?
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17 час.

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