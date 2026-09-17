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ТАСС

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Таубер отметила беспрецедентный уровень коррупции в Молдавии при Санду

Таубер отметила беспрецедентный уровень коррупции в Молдавии при Санду

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Предвыборные обещания президента Молдавии Майи Санду избавиться от коррупции были лишь красивой оберткой, на деле в госструктурах наблюдается небывалый беспредел.

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